LOSC - Mercato : les dernières informations sur le transfert d'Ikoné

Hier, Fabrizio Romano a révélé que Jonathan Ikoné deviendrait un joueur de la Fiorentina à compter de janvier, lors du marché hivernal. Le transfert du milieu offensif, moins à son avantage cette saison (un seul but inscrit, aucune passe décisive), se situerait aux alentours de 15 M€ et il s'inscrirait dans la durée chez la Viola. Ce serait une bonne bouffée d'oxygène pour des Dogues pris à la gorge financièrement.

Ce soir, le journaliste italien spécialisé dans les transferts apporte quelques précisions. La première, c'est que l'accord de transfert prévoit un pourcentage à la revente pour le LOSC. La deuxième, c'est que le deal devrait être conclu dans les prochains jours. La troisième, c'est que l'arrivée de Jonathan Ikoné n'est pas liée à un départ de l'attaquant serbe Dusan Vlahovic, pépite suivie par la Juventus Turin, le Real Madrid ou encore le PSG.

Fiorentina are planning to complete Jonathan Ikoné signing in the next few days. The agreement is at final stages for €15m to Lille - future sale percentage will also be included in the deal. 🤝🇫🇷 #transfers



Ikoné’s arrival in January is not linked with Dusan Vlahovic future.