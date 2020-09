LOSC – Mercato : les Dogues cèdent déjà leurs recrues napolitaines

Habitué à servir de plate-forme d'achats et de ventes de joueurs, le LOSC n'a pas dérogé à sa réputation au moment de ficeler le deal avec Naples pour Victor Osimhen. En effet, le club nordiste a pris soin d'inclure plusieurs jeunes joueurs en plus du gardien grec Oréstis Karnézis dans un deal parallèle à celui du Nigérian... Mais aucun ne posera ses valises à Luchin cet été.

En effet, ces dernières heures, le LOSC a cédé Luigi Liguori (ailier, 22 ans) et Ciro Palmieri (attaquant, 20 ans) en prêt pour une saison au Fermana FC (Série C italienne). Luis Campos ne cherche donc plus qu'à trouver une solution pour le troisième larron du deal Osimhen, Claudio Manzi (défenseur central, 20 ans), lui aussi amené à rester en Italie plutôt qu'à rejoindre l'un des clubs satellites lillois (Mouscron, Boavista).