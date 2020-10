LOSC - Mercato : les Dogues dépendants de l'OM pour une grosse vente

Hier, la chaîne anglaise Sky Sports a révélé l'intérêt de l'Olympique de Marseille pour Mattéo Guendouzi. Le milieu de terrain français, formé au PSG et qui a explosé à Lorient avant de filer à Arsenal, n'est plus en odeur de sainteté chez les Gunners. Il a épuisé la patience de Mikel Arteta par ses coups de sang et ses provocations verbales, qui avaient notamment fait dégoupiller les joueurs de Brighton en fin de saison passée. Guendouzi est donc sur le marché, mais pas à n'importe quelle condition.

Alors que l'Olympique de Marseille propose un prêt pour Mattéo Guendouzi, Arsenal souhaiterait le vendre pour 40 M€. Une somme bien évidemment hors d'atteinte pour les Phocéens mais aussi, visiblement, pour d'autres courtisans puisqu'aucun club n'aurait fait acte de candidature pour accueillir l'ancien Lorientais.

Or, le départ de Guendouzi intéresse directement le LOSC. En effet, Arsenal songerait à recruter Boubakary Soumaré en cas de vente de l'international Espoirs. Naples a proposé 30 M€ pour le Dogue, les Gunners seraient prêts à s'aligner. Mais pour cela, il leur faut faire de la place dans leur effectif. Et si possible en vendant Guendouzi car leurs finances ont été fortement impactées par la Covid-19. Si l'OM parvient à l'attirer d'une façon ou d'une autre, alors Gérard Lopez et Luis Campos pourraient finaliser une dernière vente juteuse avant le 5 octobre…

Boubakary Soumaré is 'NOT' an alternative to Thomas Partey, he is a replacement for Mattéo Guendouzi. If #Arsenal cannot offload Guendouzi in this window they will attempt to in following windows then make an approach for Soumare. #AFC #Gunners https://t.co/HQua3FMLps