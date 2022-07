LOSC - Mercato : les Dogues en pole devant l'OM et West Ham pour un buteur courtisé

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Arsenal, Inter… Du lourd se déplace pour David

Maintenant que Paulo Fonseca a officiellement succédé à Jocelyn Gourvennec, le LOSC peut se lancer dans la course au recrutement. Et l'une de leurs dernières pistes explorées laisse à penser que Jonathan David, fortement courtisé en Angleterre et en Allemagne, devrait plier bagage prochainement. Car cette piste a sensiblement le même profil que l'attaquant canadien.

Il s'agit de Mohamed Bayo. Selon l'insider Mohamed Toubache-ter, l'attaquant de Clermont serait plus proche actuellement du LOSC que de ses autres poursuivants, parmi lesquels on comptait il y a peu l'OM et West Ham. L'ancien directeur de la communication d'Angers laisse toutefois entendre que cette pole position est précaire et que les Dogues auraient tout intérêt à conclure l'affaire avant qu'un autre club ne leur passe devant.

Avantage Lille pour Bayo… pour le moment !! #LOSC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 3, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur

