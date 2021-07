LOSC - Mercato : les Dogues fixent le tarif de Botman à ses 5 courtisans anglais

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Ce mercredi, le site de Sky Sports fait le point sur la rumeur Sven Botman en Premier League. Première surprise : plusieurs clubs anglais, et non des moindres, suivent le défenseur central néerlandais de 21 ans. West Ham serait le plus chaud, suivi de Crystal Palace et Newcastle, mais surtout Tottenham et Manchester City auraient coché son nom sur leurs tablettes. Néanmoins, Spurs et Citizens ne seraient pas encore convaincus qu'il a le potentiel pour le très haut niveau.

Ce qui implique qu'un passage dans un club moyen d'Angleterre serait obligatoire pour l'arrière du LOSC. Toujours selon Sky Sports, les champions de France seraient prêts à discuter d'un transfert à partir de 27 M£, soit 31 M€. C'est ce qu'ils avaient perçu l'été dernier de la part d'Arsenal pour Gabriel. Attention, toutefois : West Ham serait proche de recruter Phil Jones, défenseur de 29 ans de Manchester United, qui n'a plus joué un match en équipe première depuis… 18 mois !

