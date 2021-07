LOSC – Mercato : les Dogues galèrent vraiment pour l'après-Maignan

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Battu par l'AS Monaco pour Alexander Nübel (Bayern Munich), le LOSC est toujours en quête d'un numéro 1 pour remplacer Mike Maignan, parti au Milan AC. Si Olivier Létang attendait de régler la question de l'entraîneur avant d'avancer sur le dossier, l'arrivée de Jocelyn Gourvennec sur le banc devrait permettre d'accélérer.

Ces derniers jours, le nom du portier suédois Robin Olsen (AS Rome, 31 ans) était évoqué mais cette piste s'annonce compliquée. En effet, selon AS, plusieurs clubs parmi lesquels la Real Sociedad, l'Atletico Madrid ou encore West Ham seraient prêts à relancer le portier scandinave.

A Rome, José Mourinho s'est lancé dans une vaste révolution de l'effectif. Dans les buts, Rui Patricio est arrivé, Pau Lopez va retourner à l'OM et Robin Olsen est lui invité à plier bagage...

De la concurrence pour Olsen (Roma)

