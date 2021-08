LOSC – Mercato : les Dogues lâchent une nouvelle piste pour l'après-Maignan

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Apprécié des dirigeants du LOSC qui songeaient à lui en numéro 1 pour la saison prochaine, Predrag Rajkovic (Stade de Reims, 25 ans) ne remplacera pas Mike Maignan (parti au Milan AC) dans les cages du champion de France en titre.

D'après L'Equipe, l'offre de prêt avec option d'achat de Lille pour le gardien serbe n'a pas fait mouche et les Dogues auraient décidé d'abandonner cette piste plutôt que d'insister et de se mettre dans le rouge.

Du côté de Jocelyn Gourvennec, la question du gardien de but fait de vrais nœuds au cerveau, lui qui a déjà également dû renoncer à Alphonse Areola (West Ham), Steve Mandanda (OM), Sergio Rico (PSG) ou encore Odysseas Vlachodimos (Benfica). « On mène une réflexion, on n'exclut aucune possibilité mais le marché des gardiens est fermé », a glissé le nouveau coach des Dogues qui va composer avec Léo Jardim (de retour de prêt en provenance de Boavista) ce dimanche soir contre le PSG lors du Trophée des Champions. Faute de mieux en espérant attirer le très courtisé suédois de l'AS Roma Robin Olsen ?

