LOSC - Mercato : les Dogues lorgnent un ancien chouchou des Verts

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

L'été dernier, l'AS Saint-Etienne a fait tout ce qu'elle a pu pour faire revenir Pape Cissé après un prêt très fructueux de janvier à mai. En cinq mois, le géant sénégalais avait stabiliser la défense verte et permis une remontée au classement synonyme de maintien tranquille. Mais Claude Puel avait refusé de délier les cordons de la bourse et le géant sénégalais est finalement resté à l'Olympiakos. Où il réalise une belle saison et a été, en parallèle, sacré champion d'Afrique avec les Lions de la Téranga.

Sous contrat jusqu'en 2024, Cissé sera de nouveau mis sur le marché par les champions de Grèce cet été. Selon le journaliste Giannis Chorianopoulos, deux clubs auraient déjà fait acte de candidature pour le récupérer, le LOSC et Fenerbahçe. Mais l'Olympiakos réclamerait entre 12 et 15 M€ pour le laisser partir, soit le double de sa cote sur Transfermarkt. Pas sûr que les Dogues, même s'ils s'apprêtent à récupérer un gros chèque via la vente de Sven Botman, soient chauds pour verser une telle somme. Quant à l'ASSE, elle ne devrait pas avoir les moyens de monter jusqu'à 10 M€ cet été...

Pour résumer Auteur d'un prêt de six mois très intéressant à l'ASSE entre janvier et juin 2021, le défenseur sénégalais Pape Abou Cissé (Olympiakos) serait dans le viseur du LOSC pour la saison prochaine. Le souci, c'est que les Grecs se montrent très gourmands.

Raphaël Nouet

Rédacteur