LOSC – Mercato : les Dogues proches de boucler une ex piste de l'OM et de l'ASSE

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

D'après L'Equipe, qui confirme les informations de Foot Mercato, le LOSC serait sur les rangs pour accueillir le défenseur du Clermont Foot Akim Zedadka (26 ans). Arrivé en Auvergne en 2019 après être notamment passé par le RC Lens, en fin de contrat en juin prochain, l'ex meilleur latéral droit de Ligue 2 plait effectivement aux Dogues.

Le quotidien sportif affirme que des discussions sont en cours avec l'entourage de Zedadka, dont le nom a aussi circulé à l'OM et à l'ASSE par le passé. Un accord entre les deux parties serait même possible avant la fin du mois de mars.

Sur ce dossier, Lille doit faire face à la concurrence de plusieurs formations étrangères dont le FC Séville et la Lazio de Rome mais aucune n'offre visiblement les mêmes garanties...

Zedadka (Clermont) vers le LOSC ?

Zeki Celik sous contrat jusqu'en juin 2023 et sur le départ cet été, le LOSC cherche déjà à anticiper le remplacement de son latéral droit. Le nom d'Akim Zedadka (Clermont, 26 ans) circule avec de plus en plus d'insistance.