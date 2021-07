LOSC - Mercato : les Dogues sur le point de mettre la main sur un milieu coté

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Le LOSC s’active en coulisse pour recruter un jeune espoir belge. D’après Foot Mercato, Amadou Onana (19 ans) plaît toujours autant au champion de France. Les dirigeants lillois ainsi que ceux de Hambourg sont en discussions pour trouver une issue positive à ce dossier. Pour le moment, aucun accord n’a été trouvé, mais la bonne nouvelle, c'est que le joueur veut quitter Hambourg.

Pour rappel, le LOSC n’est pas le seul club à vouloir s’attacher les services de ce joueur. Le RC Lens et le Stade Rennais se sont renseignés et restent à l’affût de ce dossier, même s'ils ont une longueur de retard sur le LOSC. Hambourg réclamerait entre 6 et 7 millions d’euros pour laisser partir ce jeune prometteur.

🚨Update : Comme évoqué depuis mai, #Lille reste le club le plus chaud sur Amadou Onana 🇧🇪. Discussions toujours en cours toutes les parties. Pas encore d'accord. Le milieu de terrain belge veut quitter Hambourg cet été.



Lens et Rennes ont seulement pris des renseignements. pic.twitter.com/6tAsJ07s0r — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 28, 2021