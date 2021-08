LOSC : les Dogues totalement démobilisés avant l’ASSE ?

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Quel Champion de France dans le Chaudron ? Après leur débâcle face à Nice (0-4) ce samedi et un match nul (3-3) arraché face à Metz le week-end précédent, les Dogues doivent se remoboliser avant un déplacement qui devient capital à l’ASSE.

18 èmes, la Voix du Nord rapporte ce lundi que Jocelyn Gourvennec s’est confié à ses joueurs pour remettre les pendules à l’heure. Néanmoins, de nombreux joueurs ne seraient plus en accord avec leur direction et pourraient avoir la tête ailleurs ce dimanche. « En privé, plusieurs joueurs affirment avoir beaucoup moins d’affinités avec la direction actuelle que la précédente. Ils s’interrogeraient également sur le projet version Merlyn, d’où des envies d’ailleurs. Le mercato perturbe ainsi de nombreux esprits. » peut-on lire dans le quotidien nordiste. Déjà la crise chez les Dogues un peu plus de 3 mois après avoir été champion ? Il va falloir vite trouver des solutions.