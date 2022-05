LOSC - Mercato : les Dogues visent un nom moqué du côté de l'OM

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Arsenal, Inter… Du lourd se déplace pour David

S'il veut sauver sa peau à la tête du LOSC, Olivier Létang a tout intérêt à renflouer les caisses cet été. Et donc à vendre notamment Sven Botman. Mais une fois cette mission accomplie, il lui faudra dénicher un nouveau défenseur central pour faire la paire avec José Fonte. Selon Foot Mercato, l'une des pistes explorées par les dirigeants lillois mènerait du côté d'Arsenal, où évolue le jeune Omar Rekik (20 ans). Les Gunners aimeraient le prêter afin qu'il s'aguerisse.

Rekik, un nom qui parle en Ligue 1 puisque le Gunner est le frère de Karim, aujourd'hui au FC Séville mais qui a passé deux saisons à l'OM entre 2015 et 2017. Annoncé comme une vedette après son expérience au PSV, où il s'était notamment illustré en chantant de façon très aiguë une chanson à sa gloire, l'international néerlandais avait été catastrophique au sein d'une équipe il est vrai à la dérive. Espérons que son petit frère connaîtra plus de réussite si jamais il pose le pied en France !

🚨🚨: Omar Rekik has gained much interest from Dutch and other foreign clubs! Both for permanent and loan moves



A loan move is likely but Arsenal are assessing the U23’s squad before taking any decision



Vitesse & Twente among interested clubs 👀 pic.twitter.com/y729yHE1o6