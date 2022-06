LOSC - Mercato : les dossiers Celik et Sanches bientôt débloqués !

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Bien longtemps que vous en entendez parler. Et notamment grâce aux informations de Ignazio Genuardi dans son Instant Mercato sur notre site. Oui, Celik et Sanches, les deux joueurs du LOSC, sont plus que jamais en instance de départ. Au sujet du latéral turc, c'est le club italien de la Roma qui fait le forcing, José Mourinho ayant érigé le joueur en priorité.

Selon certaines informations, les discussions se poursuivent et une nouvelle offre devrait rapidement arriver sur le bureau d'Olivier Létang, le président du club nordiste. Quant à Sanches, c'est un autre club italien, le Milan AC, qui demeure en pole position pour l'accueillir. Là-encore, île dossier pourrait se décanter dans les prochains jours.

Negotiations will continue this week with a new proposal.