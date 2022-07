LOSC - Mercato : les premiers mots de Zedadka, Martin et Alexsandro

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Akim Zedadka : "Je suis très content et fier de rejoindre le LOSC, un club ambitieux avec une grande histoire. J’espère pouvoir apporter ma pierre à l’édifice pour les saisons à venir. Mon ambition ? Aider le club à atteindre les objectifs fixés en début de saison mais aussi, à titre individuel, de performer au maximum, de gagner des matchs, et d’être à la hauteur des attentes. J’ai déjà reçu beaucoup de messages très positifs de la part des supporters lillois. Je tiens à tous les remercier."

Jonas Martin : "Je suis très heureux de rejoindre ce grand club. Je ressens beaucoup de fierté. C’était un objectif pour moi de trouver un tel projet. Le LOSC est un grand club français, avec beaucoup d’ambition, un bel effectif, un grand stade, de beaux supporters. Il y a tout pour réaliser une grande saison. Quand j’ai su que le LOSC voulait me faire signer, je n’ai pas hésité. Maintenant, je n’ai qu’une seule chose à dire : place au travail. Je pense qu’en travaillant fort, on peut accomplir de belles choses."

Alexsandro : "Je suis très heureux d’être au LOSC. C’est un rêve qui se réalise pour moi et ma famille. Le LOSC est un grand club. J’ai hâte d’être sur le terrain, de rencontrer les Lillois et d’apporter beaucoup de joie à Lille et à ses supporters."

🎙 @JonasMartin8 : « Je suis très heureux de rejoindre ce grand club. Je ressens beaucoup de fierté. Le LOSC est un grand club français, avec beaucoup d’ambition, un bel effectif, un grand stade, de beaux supporters. Il y a tout pour réaliser une grande saison ». pic.twitter.com/zFjLPfgRCT — LOSC (@losclive) July 1, 2022

Pour résumer Après l’officialisation de leur arrivée au LOSC, le latéral droit algérien, Akim Zedadka, le milieu de terrain français, Jonas Martin, et le défenseur central brésilien, Alexsandro, ont pris la parole sur le site officiel des Dogues.

Fabien Chorlet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life