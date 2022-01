LOSC - Mercato : les premiers mots de Ben Arfa

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Libre de tout contrat depuis son départ des Girondins de Bordeaux l'été dernier, Hatem Ben Arfa a rejoint ce mardi le LOSC où il s'est engagé jusqu'à la fin de la saison. Sur le site officiel du champion de France en titre, le milieu offensif français a livré ses premiers mots en tant que Dogue.

"Je suis très heureux de rejoindre aujourd’hui le LOSC. C’est une équipe qui a montré beaucoup de très belles choses cette saison, et évidemment l’année dernière avec un titre de Champion de France. Je suis heureux de signer dans ce club qui ne cesse de monter. J’ai affronté le LOSC à plusieurs reprises dans ma carrière, dans des stades différents, et ce sera un grand plaisir pour moi de porter le maillot lillois au Stade Pierre Mauroy. Je sais que beaucoup de grands joueurs sont passés par ici. C’est un honneur pour moi de pouvoir relever ce défi, avec la volonté avant tout d’aider le groupe et le club à atteindre leurs objectifs. Je me sens très bien et je suis très impatient de retrouver la compétition."

📺 Découvrez les premiers mots d'Hatem Ben Arfa en vidéo ⤵ pic.twitter.com/mdX0hRKG8q — LOSC (@losclive) January 19, 2022