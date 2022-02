LOSC - Mercato : les premiers mots de Reinildo en tant que Colchonero

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

En fin de contrat en juin, Reinildo Mandava ne devait quitter le LOSC qu'au terme de la saison. Mais l'Atlético Madrid a se montrer convaincant et les Dogues ont laissé partir leur latéral gauche, pourtant vital dans le dispositif de Jocelyn Gourvennec. Arrivé en Espagne, le Mozambicain a donné sa première interview à son nouveau club... et le moins que l'on puisse écrire, c'est qu'il semble déjà avoir tourné la page lilloise !

"Je suis très heureux d'être à l'Atlético. C'est un rêve qui se réalise car depuis que je suis petit, je rêve d'atteindre le plus haut niveau. C'est quelque chose d'autant plus fort quand on vient d'Afrique, d'un pays comme le Mozambique. C'est un moment incomparable. Je suis là pour travailler et aider. Je suis ravi de représenter ce grand club, champion d'Espagne et d'aider dans la mesure du possible." Reinildo s'est engagé jusqu'en 2025 avec les Colchoneros.

🎥 | INTERVIEW



💬 Reinildo's first words as a Red & White player:



❝I am very satisfied to represent this great club❞ pic.twitter.com/jKiDLMyPzS — Atlético de Madrid (@atletienglish) February 1, 2022