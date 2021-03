LOSC - Mercato : Létang a encore mis la main sur un renfort de choix du PSG !

Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

Le LOSC poursuit sa mue à la sauce Olivier Létang. Intronisé à la présidence du club nordiste pour remplacer Gérard Lopez en décembre dernier, l’ancien directeur sportif du PSG continue sa réorganisation interne.

« Conscient de l’importance de la prochaine période des transferts, Létang travaille avec méticulosité sur sa cellule de recrutement, a récemment glissé l’excellent site Le Petit Lillois. Les premiers mouvements ont eu lieu en début d’année avec l’arrivée d’Adrien Tarascon. »

Tarascon a travaillé au PSG avec Létang

Ce dernier occupait le poste responsable du recrutement et du développement des joueurs à l’AS Monaco et a été formé au PSG dans un rôle de scout et de développement des joueurs aux côtés de Létang. Au LOSC, Tarascon sera le nouveau responsable d’analyse des joueurs et des données sous l’égide donc de son ancien compère dans le club de la capitale.