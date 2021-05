LOSC – Mercato : Létang a fixé ses conditions pour le transfert de Renato Sanches

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Le LOSC est à deux journées du titre de champion de France mais Renato Sanches ne réalise pas une grosse saison. Le milieu portugais, resté sur le banc ce week-end à Lens (3-0), ne totalise qu'1 but et 3 passes décisives en 27 matches cette saison. Un bilan indigne de sa réputation, de son talent et de son statut d'ancien grand espoir du football européen.

Mourinho veut le relancer, Létang demande 30 M€

Pour autant, le Portugais garde une belle côte sur le marché et selon Nicolo Schira, spécialiste des transferts en Italie, José Mourinho fait de lui une priorité pour la saison prochaine à l'AS Rome, avec son compatriote Ruben Semedo, défenseur central de l'Olympiakos. Olivier Létang demanderait 30 M€ pour ouvrir la porte à Sanches, qui est conseillé par Jorge Mendes, agent de Mourinho.