LOSC - Mercato : Létang chasse sur le terrain favori de Campos pour trouver la perle rare

Si le projet du LOSC a changé du tout au tout avec l'arrivée de Merlyn Partners à la place de Gérard Lopez, les Dogues gardent quand même quelques vieilles habitudes de l'époque Luis Campos. Nommé président du club lillois il y a moins d'un mois, Olivier Létang s'est déjà mis au travail sur le Mercato... Et il regarderait en Turquie comme son prédécesseur.

Özdemir vise un départ à l'étranger

Selon le média local NTV Spor, le LOSC aurait flashé sur le milieu offensif de Gençlerbirligi Berat Özdemir (22 ans, 13 matches cette saison). Le président du club local a d'ailleurs confirmé de nombreux intérêts pour son poulain : «Oui, il y a des clubs qui veulent Berat et avec qui nous parlons. Il s'agit notamment de nos équipes d'Istanbul et de Trabzonspor. Il y a aussi des équipes qui viennent d'Europe. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas d'accord ni de signature pour le moment (...) Berat est notre fils, nous agirons conformément à ses envies et aux intérêts du club ».

Si les grands clubs locaux songent à lui, Berat Özdemir privilégie de son côté un départ à l'étranger et Lille coche bon nombre de ses critères. International Espoirs turc (11 capes), le milieu offensif parle déjà français et pourrait retrouver une forte colonie locale du côté de Luchin (Celik, Yilmaz, Yazici, Kapi). Affaire à suivre.