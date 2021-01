LOSC – Mercato : Létang contraint de gérer en urgence un flop de Luis Campos ?

Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

Si Luis Campos, durant son mandat du côté du LOSC, a souvent brillé par ses recrues qui ont apporté au gros aux Dogues, tant sportivement que financièrement, le dénicheur de talents portugais n'est ps un gage de réussite à 100% et certains paris ne paient pas.

C'est par exemple le cas de Virgiliu Postolachi. Il y a un an et demi, le LOSC chipait au PSG un attaquant âgé de 19 ans et qui avait affiché un certain potentiel lors de matchs estivaux de préparation. Mais un an plus tard, le parcours de Postolachi est bien compliqué.

Postolachi devrait vite revenir au LOSC

Après une saison sans pouvoir s'imposer auprès de Christophe Galtier, Postolachi a obtenu l'occasion de se relancer avec un prêt au sein du club satellite du LOSC, Mouscron. Problème, son prêt conclu l'été dernier tourne déjà au fiasco.

Selon Sudpress, l'attaquant aligné à six reprises sans marquer le moindre but a de fortes chances de voir son aventure de terminer prématurément. Le club belge ne souhaiterait plus conserver le joueur. Une épine dans le pied d'Olivier Létang qui va devoir gérer un cas qui semblait réglé avant sa venue comme président.