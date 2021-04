LOSC - Mercato : Galtier pousse Létang à signer un chèque de 1 M€

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

En cette période de crise financière liée à la pandémie de Covid-19, tout chèque signé arrache un rictus à celui qui tient le stylo. Mais on imagine quand même que celui qu'Olivier Létang a dû signer au Yusuf Yazici n'était pas le plus douloureux. En effet, il s'agit d'un bonus d'un million d'euros à verser à Trabzonsport à partir du moment où le milieu offensif turc disputait plus de 25 matches de Ligue 1 cette saison.

Cela s'est produit face à Nîmes (1-2) le 25 mars, juste avant la trêve internationale. Yazici était entré dans le dernier quart d'heure pour essayer de renverser les Crocos, en pure perte. Avec ce nouveau million, l'indemnité totale pour le milieu offensif est désormais de 17,5 M€. Ce qui reste tout de même une très bonne affaire vu le niveau affiché par Yazici depuis son arrivée…