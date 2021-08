LOSC – Mercato : Létang contrôle, la braderie redoutée n'aura pas lieu

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Si le LOSC aborde son premier match officiel de la saison avec seulement deux gros départs (Maignan, Soumaré) en plus de celui de Christophe Galtier, la grande braderie attendue chez les Dogues ne devraient pas prendre des proportions folles cet été. En effet, comme le rapporte L'Equipe, qui fait le point ce dimanche sur les dossiers chauds, seuls cinq cadres disposent de bons de sortie et il n'est pas dit que tous trouvent preneurs.

Les offres tardent pour Ikoné, Bamba et Sanches

En effet, Jonathan Ikoné et Jonathan Bamba disposent d'un bon de sortie à deux ans de la fin de leur contrat et n'ont pas d'offres. Cela ne bouge pas non plus excessivement du côté de Xeka et Luis Araujo, deux joueurs libres en 2022 et que les Dogues n'ont pas les moyens de prolonger. Des cinq partants, seul Renato Sanches semble en réalité proche de la sortie. Reste que le Portugais – qui est valorisé à 35 M€ par ses dirigeants – rêve d'un FC Barcelone qui n'a pas les moyens de le faire venir... Et que sses courtisans anglais (Arsenal, Liverpool) n'ont pas encore dégainé.

Accord avec Botman, André a dit non à Bordeaux

Pour le reste, il ne faut pas s'attendre à d'immenses folies. Olivier Létang s'est entendu avec son défenseur Sven Botman pour qu'il reste une saison de plus malgré les sollicitations. Sauf offre supérieure à 50 M€, le Batave ne devrait pas partir. Burak Yilmaz, que Christophe Galtier souhaitait attirer à Nice et qui avait des touches en Italie, sera conservé. Tout comme Benjamin André, contacté par son ancien patron Gérard Lopez (aujourd'hui aux Girondins) mais qui n'a manifesté aucune vélléité de départ à deux ans de la fin de son bail...