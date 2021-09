LOSC – Mercato : Létang en dit plus sur l'avenir de Jonathan Bamba

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Annoncé sur le départ après le titre de champion de France du LOSC, Jonathan Bamba est finalement resté chez les Dogues cet été, alors que son nom avait été évoqué dans plusieurs clubs étrangers, en Angleterre notamment.

Un dossier sur lequel est revenu Olivier Létang ce lundi dans La Voix des Sports. « C’est très simple en fait. Les joueurs, il faut qu’ils soient bons s’ils ont envie d’être visibles, a commenté le président lillois. Jo Bamba s’est peut-être dit à un moment qu’il allait partir et il s’est vite rendu compte qu’il n’aurait pas les offres et les propositions qu’il pouvait espérer. C’est aussi un signal que le marché envoie au joueur. La façon de relancer un joueur, c’est simplement lui dire qu’on est tous là, qu’on est repartis tous ensemble. Une saison, c’est une aventure humaine lors de laquelle chacun doit être le meilleur possible. » Autrement dit, Bamba n'est pas resté et il a des leçons à en tirer...