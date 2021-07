LOSC - Mercato : Létang peut dire adieu à un successeur potentiel de Galtier

Zapping But! Football Club LOSC : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Alors que Christophe Galtier a quitté son poste d'entraîneur du LOSC cet été pour rejoindre l'OGC Nice, les Dogues s'activent pour lui trouver un remplaçant.

Parmi les noms cités, celui de Patrick Vieira est souvent revenu. Mais le Français, libre de tout contrat depuis son départ du Gym en décembre 2020, a officiellement été nommé nouveau manager de Crystal Palace, 14e de Premier lors de la saison 2020-2021.

"Je suis vraiment ravi d'avoir cette opportunité de revenir en Premier League et de gérer ce grand club de football, alors que nous entamons un nouveau chapitre ensemble", a confié le technicien de 45 ans sur le site officiel des Eagles.

𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘁𝗼 𝗣𝗮𝗹𝗮𝗰𝗲 🦅



We are delighted to confirm the appointment of Patrick Vieira as our new manager until 2024 ✍️#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb