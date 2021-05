LOSC - Mercato : Létang prépare un coup de balai, 3 joueurs sur la sellette ?

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Alors que Lille bataille avec le Paris Saint-Germain pour le titre de champion de France, le président des Dogues, Olivier Létang, prépare le mercato estival et notamment sur le plan du départ où trois joueurs attirent particulièrement les convoitises.

Léo Jardim Credit Photo - Icon Sport

Alors que Mike Maignan serait tout proche de rejoindre l'AC Milan, Boubakary Soumaré, en fin de contrat en juin 2022 avec le LOSC, intéresserait Leicester, selon les informations du journaliste italien de Sky Sport, Fabrizio Romano.

Par ailleurs, Léo Jardim, prêté cette saison à Boavista, serait sur les tablettes de l'AS Monaco et de trois clubs brésiliens dont Bahia, à en croire les informations d'UOL Esporte.

Leicester are still working to sign Boubacary Soumaré from Lille, as reported two months ago. #LCFC are leading the race to sign him since February.

Negotiations ongoing - he’s the main target for Leicester as midfielder. 🔵🦊 #Leicester https://t.co/8efrfdX01e