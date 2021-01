LOSC - Mercato : Létang prêt à se jeter sur un attaquant anglais au nom prestigieux !

Luis Campos arrivé et reparti dans les valises de Gérard Lopez, le LOSC doit faire avec les moyens du bord pour faire avancer son recrutement au mercato. Pour l’heure, Olivier Létang ne manquerait pas d’idées. Si son idée première est si possible de dégraisser, des bonnes affaires ne seraient pas non plus exclues dans le sens des arrivées.

Selon le Daily Mail, l’une de ces éventuelles opportunités pourrait se nommer Tom Ince (28 ans). En effet, Stoke City cherche à changer le visage de son attaque en se séparant notamment du fils de l’ancien milieu des Three Lions, Paul Ince.

Le salaire de l’ailier anglais, sous contrat jusqu’en juin 2022, pèse lourd sur les finances des Potters et Lille pourrait donc en profiter. Les Dogues ne sont toutefois pas les seuls à s'intéresser à son profil. Wolfsburg et Schalke ont également coché le nom de celui qui a marqué 9 buts et délivré 11 passes décisives en 88 apparitions toutes compétitions confondues à Stoke.