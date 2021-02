LOSC - Mercato : Létang rassuré sur un dossier électrique

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

La rumeur a quelque peu agacé Olivier Létang la semaine dernière. Le président du LOSC était si irrité qu’il a pris la parole sur les ondes de France Bleu pour dénigrer les « fake news » qui gravitent autour de Sven Botman et affirment que sa vente était déjà actée pour cet été.

Létang rassuré pour Botman jusqu'au printemps ?

« La réalité est bien différente, assure France Football. Oui, Botman est courtisé, et ce, depuis bien longtemps. Non, il n'a pas (encore) trouvé d'accord avec un habitué de la C1... et Olivier Létang, le président du club nordiste, non plus (...) La rumeur, puis l'annonce d'un deal sont partis de pas grand-chose. Après les Reds et quelques autres, Tottenham est récemment entré dans la danse, et d'aucuns ont pu croire que les Spurs étaient parvenus à convaincre Lille et les représentants du joueur. Il n'en est rien, et ces derniers, tranquillement installés devant leur écran, ont été interloqués lorsqu'ils ont vu leurs téléphones être assaillis de messages. ‘Crazy’ et ‘fake news’ sont les mots qu'ils ont copiés-collés toute la soirée pour clarifier la situation. »