LOSC - Mercato : Létang se frotte au PSG pour cet attaquant prometteur

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Bientôt le mercato d'hiver. Mais déjà les premières rumeurs, plus ou moins fondées, balancées par différents sites liés au ballon rond. En lumière, cette fois, un très jeune joueur que personne ne connaît, encore, et qui a pour nom Ilies Ardjani. Selon le média footmercato, cet attaquant âgé de 15 ans, et qui évolue à ce jour dans les équipes de jeunes du Red Star affole les compteurs.

En effet, et le conditionnel reste de rigueur, le PSG, le LOSC et l’AS Monaco auraient déjà coché son nom en vue de la saison prochaine. Au même titre, d'ailleurs, que plusieurs clubs italiens comme l’Inter Milan et l’AS Roma.

A suivre, donc.