LOSC – Mercato : Létang va régler deux départs express devant

Disposant d'un effectif pléthorique et de beaucoup de bons jeunes, le LOSC est bien embêté cette saison. En effet, avec l'arrêt des compétitions non professionnelles pour cause de Covid-19, les pépites de Luchin n'ont pas le loisir de s'exprimer.

Afin de favoriser leurs progressions, Lille va s'activer dans les dernières heures du Mercato. Arrivé l'été dernier en provenance du SCO Angers, Usman Simbakoli (19 ans) va être prêté dans les dernières heures du marché à Laval (National 1) afin qu'il puisse s'aguerrir. C'est en tout cas ce qu'affirme Goal.

Le LOSC cherche aussi des solutions pour ses jeunes en échec. Actuellement au Vitoria Guimaraes (Portugal), Abou Ouattara va également faire l'objet d'un deal de dernière minute. Selon Loïc Tanzi (RMC), l'attaquant rentre à Luchin... pour mieux repartir en prêt en Ligue 2 dans un club dont l'identité n'a pas filtré.