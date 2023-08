LOSC - Mercato : Lille annonce une signature et acte un départ à 30 M€

Ça bouge au LOSC ! Le club lillois a officialisé ce lundi la signature du premier contrat professionnel d’Ayyoub Bouaddi. Le milieu offensif français de 15 ans a paraphé un bail de trois ans avec son club formateur, soit jusqu’en juin 2026.

Dans le sens des départs, le LOSC aurait acté celui de Carlos Baleba puisque le champion de France 2020-2021 aurait trouvé un accord avec Brighton pour le transfert du jeune milieu de terrain camerounais, d'après Foot Mercato. Avec son départ, Carlos Baleba, qui aurait reçu l'autorisation de se rendre en Angleterre et de passer sa visite médicale cette semaine, devrait rapporter 30 millions d'euros bonus compris au LOSC.

