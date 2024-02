LOSC Mercato : Lille termine sur un départ et un nouvel avant-centre

C’est ce qu’on appelle une fin de Mercato rondement menée et une soirée sereine : après avoir acté le prêt pour six mois d’Akim Zedadka (28 ans) au Real Saragosse (D2 espagnole) sans option d’achat, le LOSC a annoncé il y a quelques minutes la signature d’un nouvel avant-centre : le serbe Andrej Ilic (Valerenga, 23 ans). Arrivant de D1 norvégienne pour une somme avoisinant les 4 M€, l’attaquant s’est engagé jusqu’en juin 2027.

« Après le départ de Akim Zedadka en prêt à Saragosse, la signature de Andrej Ilic vient clôturer le mercato de janvier. Nous sommes très heureux d’accueillir Andrej qui a un profil différent et complémentaire de celui des joueurs offensifs que nous avons dans notre effectif. Bienvenue dans ta nouvelle maison Andrej », a fait savoir le président Olivier Létang.

Pour résumer

Après avoir acté les arrivées de Tiago Morais (Benfica, 20 ans) et Rafael Fernandes (Arouca, 21 ans) hier, le LOSC a clôturé son Mercato ce jeudi soir avec une arrivée et un départ. Olivier Létang a confirmé qu'il ne se passera plus rien.