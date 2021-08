LOSC - Mercato : Liverpool aurait flashé sur un autre Dogue que Renato Sanches

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Il y a quelques jours, Liverpool a célébré le jour de la signature de Divock Origi. C'était en 2014 et l'attaquant belge, qui n'a presque jamais été titulaire chez les Reds, est devenu culte en inscrivant des buts décisifs, comme face à Everton dans le derby, contre le Barça en demi-finale de C1 ou Tottenham en finale de cette même épreuve. Est-ce la raison pour laquelle le LFC lorgne aujourd'hui l'un de ses successeurs à la pointe de l'attaque du LOSC ?

Selon le média TSN Sports, Jürgen Klopp serait intéressé par Jonathan David. L'attaquant canadien a été décisif dans le titre de champion de France arraché par Lille au printemps. S'il a rencontré quelques difficultés d'adaptation à son arrivée l'été dernier en provenance de La Gantoise, il a ensuite justifié le prix astronomique de son transfert (27 M€ plus 5 M€ de bonus). Klopp le verrait bien remplaçant de Sadio Mané dans un premier temps avant de prendre la suite du Sénégalais, sous contrat jusqu'en 2023 et qui a régulièrement des envies d'ailleurs. Liverpool, qui suit déjà Renato Sanches depuis plusieurs mois, attendrait de savoir si Lille est vendeur avant de se lancer.

Liverpool interested in Canadian David if Lille plans to sell striker.



MORE: https://t.co/xIOWIecr5u pic.twitter.com/WvWdQ3W5gx