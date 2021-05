Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Sans club depuis la rupture de son contrat de scouting au LOSC, Luis Campos était pressenti pour reprendre du service aux côtés de Gérard Lopez dans le cadre du rachat d'un club en Italie (Genoa) ou en Angleterre (Southampton). Mais c'est bel et bien dans le plus grand club de la planète que le Portugais, considéré comme le meilleur recruteur du monde, va rebondir.

En effet, d'après la version espagnole de Goal, l'accord serait tout proche que Luis Campos devienne conseiller spécial de Florentino Perez pour le recrutement du Real Madrid.

Campos, première pierre posée pour Galtier au Real ?

Une réunion entre Florentino Perez, Luis Campos et le directeur général José Angel Sanchez est programmée la semaine prochaine. Avec le départ de Zinédine Zidane et l'arrivée d'un nouveau technicien, le boss merengue a visiblement prévu une refonte de son équipe et Campos, déjà passé par le club il y a quelques années, incarnerait bien ce renouveau. Certains médias voient dans l'arrivée du Portugais une première pierre posée pour celle de Christophe Galtier, pourtant annoncé proche de l'OGC Nice.