LOSC – Mercato : Luis Campos plus proche que jamais d'un départ ?

S'il n'a plus mis les pieds au domaine de Luchin depuis deux mois et espère toujours négocier son départ du LOSC, Luis Campos ne parvient toujours pas à ses fins avec Gérard Lopez. Inquiet de voir la distance s'installer entre l'oeil des Dogues et la direction, Christophe Galtier est sorti du silence jeudi soir sur le problème. Pour autant, rien n'est résolu ou proche de se résoudre selon L'Equipe.

Gérard Lopez refuse de le libérer

Loin de Lille actuellement, Luis Campos ne se rend plus dans les installations du club pour ne pas y croiser Julien Mordacq, le directeur juridique et administratif, et Marc Ingla, le directeur général des Dogues. Deux hommes avec qui il est en froid et souhaite le départ. Pour autant, Gérard Lopez ne souhaite pas se séparer d'eux, pas plus qu'il ne souhaite ouvrir la voie à Campos en le laissant filer.

Même le vestiaire et un départ d'Ingla ne changerait rien

Prestataire du LOSC via sa société de détection de joueurs Scoutly, Luis Campos devrait donc continuer à gérer le Mercato des Dogues à distance. Mais la rupture est bel et bien consommée comme l'a fait savoir son entourage au Parisien : « Entre Luis et le LOSC, c’est terminé. Même un départ d’Ingla n’infléchirait pas sa position ». Une situation qui a poussé certains cadres du vestiaire à se positionner auprès du président Lopez pour réclamer de faire tout ce qu'il fallait pour permettre le retour de Campos : « Lopez les a écoutés mais il a refusé d’aller dans leur sens ».