LOSC – Mercato : Luis Campos tiendrait déjà le successeur de Celik !

Au LOSC, Luis Campos ne laisse jamais rien au hasard. A chaque fois qu'un grand club dégaine une offre pour l'un de ses Dogues, le super-scout portugais dispose d'une solution de repli clé en main. C'est notamment le cas à droite de la défense, un poste aujourd'hui doublé avec Zeki Celik et Jérémy Pied mais qui pourrait devenir un besoin dans six mois ou un an.

L'international turc apprécié en Angleterre, Campos a déjà commencé sa partie d'échecs visant à mettre la main sur son successeur... Et il se sert des clubs satellites (Mouscron, Boavista) pour garder ses pépites au frais.

Reggie Cannon, une étape à Boavista avant les Dogues

A droite, l'avenir du LOSC porte un nom : Reggie Cannon (22 ans), international américain du FC Dallas. Si l'on en croit le média américain Third Degree, relayé par l'excellent site Le Petit Lillois, ce dossier est travaillé au corps par le dirigeant lillois depuis deux ans... Et va aboutir du côté de Boavista. Un choix de club loin d'être anodin.

Gestionnaire du Mercato du club lisboète avec le rachat à venir de Gérard Lopez, Luis Campos souhaite placer Cannon au Liga ZON - dans un club où il n'aura pas de concurrence - afin que la pépite US s'acclimate à l'Europe avant d'atterrir en Ligue 1. Toujours selon le média américain, il se pourrait même que Reggie Cannon s'engage directement avec le LOSC, qui dispose de plus de moyens que Boavista, avant d'être prêté dans la foulée au Portugal. Un modèle qui n'est pas sans rappelé celui choisi pour le Mancunien Angel Gomes.