LOSC - Mercato : Luis Campos va trancher l’avenir de Galtier !

Le LOSC ne fera pas de cadeau à Christophe Galtier. Conscient que ce dernier veut partir, Olivier Létang ne veut pas le bloquer mais entend monnayer sa dernière année de contrat avec son futur club.

« Il y aura une négociation car Christophe est pour nous un actif essentiel dans les succès à venir, a-t-il déclaré hier soir au micro de RMC Sport. Je défendrai les intérêts du LOSC et de toute sa communauté, comme je le ferais dans le cadre du transfert d’un joueur clé. Les récents transferts d’entraineurs en Allemagne et au Portugal démontrent que les contrats ont de la valeur. L’objectif n’est pas de bloquer Christophe mais de trouver le juste accord dans ce qui constituerait un transfert majeur de ce mercato estival, au même titre qu’un joueur de talent, voire plus. »

« Si Campos trouve un club, Galtier sera son premier choix »

Si la logique du président du LOSC peut se comprendre, l’OGC Nice reste en pole pour faire signer Galtier cet été et devrait passer à la caisse tôt ou tard. À moins que l’ombre de Luis Campos ne vienne changer la donne entre temps. « Je pense que l’OGC Nice payera un moment ou à un autre, fait savoir Le Petit Lillois. Surtout que Christophe Galtier ne laisse pas insensible d’autres clubs. Faites aussi attention à Luis Campos. S’il trouve rapidement un club, Galtier sera son premier choix. Ce qui explique peut être lenteur de sa décision. » Aux dernières nouvelles, le technicien portugais se dirigerait vers le Real Madrid... où Carlo Ancelotti a signé pour les trois prochaines saisons.