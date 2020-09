LOSC - Mercato : Maignan, Ikoné, Galtier… Lopez fait le point !

Au terme de la victoire du LOSC sur le FC Nantes (2-0) hier soir, le président des Dogues, Gérard Lopez, a accordé une interview pleine de franchise à France Bleue dans laquelle il a évoqué la fin du marché, fixée au 5 octobre. Il n'a pas caché que des joueurs pourraient partir, même un Jonathan Ikoné qui a pourtant déclaré qu'il voulait rester.

"Aujourd'hui je ne suis pas dans l'obligation de vendre des joueurs. Si nous vendons, ce sera notre décision. Je pense que nous céderons peut être un autre joueur, parce que c'est notre modèle économique. Mike Maignan ? Non, il sera là. Jonathan Ikoné ? On ne sait pas ce qui peut se passer. Parfois, il y a des offres auxquelles on ne peut pas résister. Quand le joueur reçoit une offre sur laquelle il est impossible de s'aligner, ça crée une autre dynamique."

Galtier prolongé, Ingla toujours là

"Araujo ? Non, ce n'est pas prévu. Zeki Celik ? Il y a des offres donc tout est envisageable. Boubakary Soumaré ? Il peut lui aussi partir dans les prochains jours. Christophe Galtier ? Je peux vous le confirmer : il a prolongé jusqu'en 2022. Une prolongation automatique après la qualification européenne. C'est un entraîneur qui a accepté d'être un "entraîneur de projet". C'est quelque chose d'important car il correspond au profil que nous voulons. Marc Ingla ? Dans le football, dès qu'il y a un peu de tensions tout est amplifié. Aujourd'hui, je n'ai pas de position à prendre sur ce dossier. Marc Ingla est présent au stade ce soir (hier)."