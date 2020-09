LOSC - Mercato : Maignan sur le départ, la relève piaffe d'impatience

Le marché des transferts est encore ouvert pour vingt jours et bien malin qui peut prédire le club pour lequel jouera Mike Maignan. En effet, le LOSC a visiblement l'intention de vendre son gardien de 25 ans. Luis Campos a tenté de le placer chez son ami José Mourinho, à Tottenham, au début de l'été, puis il a négocié un transfert à Chelsea. Mais, pour s'être montré trop gourmand au niveau de l'indemnité (30 M€), il a vu les Blues reculer, ce qui n'a guère plu à Maignan.

Mais pour ce qui est de sa succession chez les Dogues, tout est déjà prêt. Déjà, le LOSC a recruté cet été le Grec Orestis Karnezis, en provenance de Naples. Un gardien de 35 ans qui n'incarne pas l'avenir mais qui saura parfaitement mettre en orbite son jeune coéquipier Lucas Chevalier, 18 ans, promu chez les professionnels cette saison.

"Je serai prêt quand le coach m’appellera"

Lors d'un reportage que lui a consacré son club, Chevalier a fait preuve d'une belle ambition : "L’objectif est de jouer pour l’équipe première. Je suis jeune mais quand je serai numéro 2, ça veut dire que je suis potentiellement là pour jouer. Je serai prêt à jouer quand le coach m’appellera. En tant que jeune gardien avec Mike Maignan numéro 1, je pense qu’il y a beaucoup de respect. Il sait que je suis jeune gardien, je sais qu’il est le gardien en place depuis 2-3 ans. On s’entraide, on a une très bonne entente et on travaille ensemble". Jusqu'au moment où il partira sous d'autres cieux. Alors, Chevalier pourra montrer ce dont il est capable !