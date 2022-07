LOSC - Mercato : Mohamed Bayo avait d'autres contacts, il explique son choix

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Transfuge de Clermont, Mohamed Bayo s'est engagé avec le LOSC pour 14 M€, alors que des clubs anglais et allemands le convoitaient également. Un choix qu'il explique dans L'Equipe. « Rester en France, ce n'était pas choisir la facilité, estime-t-il. J'aurais pu aller en Angleterre, en Allemagne. Mais Lille est un grand club, de niveau européen, où j'espère améliorer mon jeu dos au but. Je procède par étapes sans me précipiter. Le plus important reste ma progression sportive. »

« À Lille, je vais me découvrir »

Et à lui d'ajouter... « Si j'ai choisi ce projet-là, c'était aussi pour l'accompagnement. Je n'ai pas besoin d'être fliqué. Mais à Clermont, j'étais chez moi, dans mon environnement, avec mes amis. Certains ne voyaient qu'un jeune qui a grandi dans un quartier. Qui signait des autographes et parlait avec tout le monde. Cela ne leur faisait pas plaisir. Ils disaient que je sortais beaucoup. À 22, 23 ans, je ne vais pas mentir : tu as envie de t'amuser. Mais il y a des limites. Si vous croyez qu'on peut mettre 14 buts en L1 et sortir tous les soirs... À Lille, je vais me découvrir. Je dois travailler pour atteindre mes objectifs. »