LOSC - Mercato : l'AS Monaco fixe sa priorité pour remplacer Tchouaméni, un Dogue visé

Aurélien Tchouaméni (AS Monaco) sur le départ vers le Real Madrid, le club princier est prêt à dégainer sur un nouveau milieu de terrain. Nice-Matin confirme qu'il pourrait bien s'agir, comme évoqué par certains médias, du milieu belge du LOSC Amadou Onana (20 ans).

Onana n'est pas dans l'optique d'un départ à Lille

Malgré tout, l'ASM n'a encore entamé aucune discussion avec l'ancien joueur d'Hambourg et l'intéressé, sous contrat jusqu'en juin 2026 avec Lille et engagé pour 9 M€, n'est pas pressé de partir. Appelé pour la première fois avec la sélection A belge, le Diable rouge rêve d'un championnat du Top 4 européen mais n'est pas pressé. Dans son entourage, on le dit d'abord focalisé sur un premier objectif : la Coupe du Monde au Qatar. Pour l'atteindre, il lui faudra quelques garanties de temps de jeu.

Assuré de prendre de l'envergure du côté de Luchin avec les nombreux départs de l'été, Amadou Onana (42 apparitions mais seulement 15 titularisations l'an passé) aura à faire à une concurrence beaucoup plus forte en Principauté.

Alexandre Corboz

Rédacteur