LOSC - Mercato : Mourinho fonce sur un taulier de Galtier

Nommé récemment nouvel entraîneur de l'AS Roma à partir de la saison prochaine, José Mourinho commence à préparer son mercato estival où il recherche notamment un gardien de but de haut de calibre.

Mike Maignan Credit Photo - Icon Sport

Le technicien portugais pourrait trouver son bonheur en France. En effet, selon les informations du Corriere dello Sport, c'est le portier du LOSC, Mike Maignan, qui serait la priorité de José Mourinho. Un courtisan italien de plus pour l'international français, convoqué ce mardi par Didier Deschamps pour l'Euro 2021, qui était déjà dans le viseur de l'AC Milan.

