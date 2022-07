LOSC - Mercato : nouvelle offre refusée pour Onana, un renfort arrive en plus de Bayo !

Zapping But! Football Club LOSC : un gardien turc pour remplacer Grbic ?

Le LOSC pourrait perdre plusieurs joueurs avant la fin du mercato estival. Malgré de mauvais résultats cette saison, plusieurs joueurs des Dogues se sont révélés sur le plan individuel. Alors que Renato Sanches est très proche de quitter le club (pour le PSG ou l’AC Milan), Amadou Onana est également très suivi à l’étranger. Après West Ham, Olivier Létang a repoussé une nouvelle offre pour le milieu de terrain. Selon les informations de Sky Sports, le LOSC a refusé une nouvelle offre de West Ham pour Amadou Onana.

Une offre de 30 millions d’euros, soit sept millions de plus que la première offre soumise. Le club londonien n’a pas abandonné ce dossier, mais pourrait exploiter d’autres pistes si les dirigeants lillois continuent de se montrer gourmands. On apprend par ailleurs qu'un renfort pourrait arriver en plus de Mohamed Bayo. Attendu aujourd'hui pour passer sa visite médicale, l'attaquant de Clermont pourrait voir débarquer David Ducourtioux dans son sillage.

Selon L'Équipe, l'ancien défenseur va rejoindre l'organigramme du club en qualité de coordinateur et d'adjoint au manager général du centre, Jean-Michel Vandamme. Passé par Bastia, Reims, Sedan ou Valenciennes comme joueur, Ducourtioux sort d'une expérience de deux saisons sur le banc du Gazélec Ajaccio. Il avait été auparavant adjoint de Thierry Laurey au RC Strasbourg.