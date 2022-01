LOSC - Mercato : offre madrilène pour Reinildo, un autre défenseur vers la sortie

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Auteur de 24 matches disputés cette saison (2021-2022) toutes compétitions confondues avec le LOSC, Reinildo Mandava satisfait. Le natif de Beira est même courtisé par l’Atlético de Madrid cet hiver, selon les informations de l’Équipe.

En fin de contrat en juin, le Mozambicain est d’or et déjà totalement libre de négocier un prochain contrat avec une tout autre équipe que Lille. En quête d'un remplaçant à Keiran Trippier, parti à Newcastle, les Colchoneros pourraient bien accélérer sa venue en formulant une offre dès ce mois de janvier.

Par ailleurs, Foot Mercato croit savoir qu’Yves Dabila devrait être prêté au FC Seraing ces six prochains mois. Sous contrat jusqu'en juin 2023, le défenseur du LOSC (25 ans) est attendu aujourd'hui en Belgique pour passer sa visite médicale et faire équipe avec Molla Wagué (ex FC Nantes).

