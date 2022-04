LOSC - Mercato : Olivier Létang a fixé le prix du ticket de sortie de Jonathan David

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Reportées d'un an en raison du titre de champion de France 2021 et des ambitions du club en C1, les grandes manœuvres devraient avoir lieu cet été au LOSC. Les finances ont besoin d'être assainies, ce qui implique que les Dogues les plus bankables vont être vendus. Jonathan David fait partie de ceux-là, même s'il a récemment déclaré : « Je suis tranquille. Je me concentre jusqu'au dernier match de la saison. Après ça, je me reposerais. Après, s'il y a des discussions, ce sera plus du côté de mon agent... Est-ce qu'on est au bout d'une aventure ? C'est difficile comme question. Je ne suis pas sûr... ».

Mais même si l'attaquant souhaitait rester, il est probable que le LOSC le pousserait vers la sortie. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, spécialisé dans les transferts, Olivier Létang aurait déjà fixé un prix pour le Canadien : 50 M€. Et il sait que ses nombreux courtisans peuvent signer un chèque aussi important. Sous contrat jusqu'en 2025, Jonathan David ne devrait pas connaître une troisième saison dans le Nord...

Lille are already prepared to sell some players this summer. Jonathan David’s rise from Jan 2018 has been excellent and top clubs have his name in the list. 🔴⭐️ #Lille



David’s now Lille top scorer with 17 goals this season, 3 in UCL - and he’s just 22.



Price tag around €50m. pic.twitter.com/oJOleFXiRd