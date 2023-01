LOSC – Mercato : Olivier Létang fait une annonce pour la fin du marché

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

Le mercato du LOSC est terminé ! Ce mardi, le président de Lille était présent en conférence de presse à l’occasion de la prolongation de son portier, Lucas Chevalier. Olivier Létang a annoncé que le marché des transferts était fini pour les Dogues. À la recherche d’un latéral droit, les dirigeants lillois n’auront donc pas trouvé la perle rare.

« On a regardé qu'elles étaient les possibilités, on n'a pas trouvé chaussure à notre pied. On ne voulait pas faire un joueur pour faire un joueur. On a Bafo (Diakité) et d'autres joueurs qui peuvent jouer sur ce poste. Les postes sont doublés (...) On a un groupe de 23 joueurs, c'est très bien.

Ce serait improductif d'en prendre plus (…) Le plus important dans ce mercato était de garder notre effectif au complet et de ne pas l'affaiblir. On l'a même renforcé avec nos prolongations. », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par l’Equipe. Actuellement 7e de Ligue 1, le LOSC va-t-il réussir à accrocher une qualification pour une coupe d'Europe en fin de saison ?