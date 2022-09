LOSC - Mercato : Ounas très enthousiaste lors de sa présentation comme Dogue

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Recruté sur le gong par le LOSC, Adam Ounas fait son retour en France, cinq ans après avoir quitté les Girondins de Bordeaux pour le Napoli et deux ans après un prêt à l'OGC Nice. L'ailier franco-algérien de 25 ans a été présenté aujourd'hui à la presse et il s'est montré particulièrement enthousiaste, notamment après avoir discuté avec son nouveau coach, Paulo Fonseca.

« Je suis très heureux d'être ici, d'avoir rejoint ce merveilleux club. Je vais tout donner pour atteindre mes objectifs individuels et les objectifs collectifs. Le temps avance. Je cherchais un nouveau challenge pour jouer et m'épanouir. Le LOSC, c'est le club parfait. Il y a beaucoup de qualité. J'espère qu'on fera de grandes choses. J'ai eu moins de temps de jeu, j'avais du mal à retrouver le rythme. Maintenant, je suis bien physiquement, j'ai fait la préparation avec Naples. Je suis à disposition du coach et je vais faire le maximum pour montrer que je suis là. Le LOSC est une très belle équipe qui joue bien au ballon. L'équipe a des ambitions, elle veut aller loin. J'ai parlé football avec le coach. Et j'avais envie de venir ici. Mon expérience à Naples m'a fait grandir. J'ai eu de grands entraîneurs, j'ai joué avec de grands joueurs. J'ai franchi un cap et j'espère pouvoir le démontrer sur le terrain. Je veux apporter le plus possible au club et aux supporters. »