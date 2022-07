LOSC - Mercato : Paulo Fonseca vise le nouveau crack du SCO Angers

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

Le milieu de terrain de 22 ans Azzedine Ounahi a signé une saison qu’il retiendra à jamais. Pour sa première année dans le monde professionnel, le Marocain a réussi à s’imposer à Angers avec 32 matches de Ligue 1 disputés, maintenir son club, s’inviter en sélection avec les Lions de l’Atlas de Vahid Halilhodzic, et maintenant, peut-être viser un transfert chez un concurrent à l’Europe ? Lille sur Ounahi, Angers ne se laissera pas faire L’ascension express d’Azzedine Ounahi n’a pas échappé à Paulo Fonseca d’après L’Équipe. Le LOSC fonce sur le milieu arrivé d’Avranches en National la saison dernière. En revanche, Angers qui a déjà perdu 10 joueurs dont son capitaine Thomas Mangani, des cadres comme Manceau, Thomas, Cabot ou Pereira Lage, mais aussi des cracks comme Cho, ne se laissera pas chiper sa dernière pépite aussi facilement. Les négociations seront âpres pour Ounahi pour lequel le club du Maine-et-Loire pourrait recevoir une offre de 12 M€ selon Nabil Djellit. Le LOSC cherche un remplaçant à Xeka et potentiellement à Renato Sanches au milieu. Après Zedadka, Lille continue à miser sur des révélations de Ligue 1. D'après les informations de @lequipe, le LOSC a entamé des discussions avec Angers pour recruter Azzedine Ounahi (22 ans). Si aucun accord n'a été trouvé, le profil de l'international marocain plaît au club lillois, qui a activé le dossier après l'arrivée de Paulo Fonseca. pic.twitter.com/UoKsHQV8Ma — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) July 8, 2022

Pour résumer Lille s'intéresse fortement à Azzedine Ounahi, milieu international marocain de 22 ans au SCO Angers. Ounahi s'est révélé cette saison pour sa première en Ligue 1 après avoir évolué à Avranches. Sa saison lui a ouvert les portes de la sélection nationale, et peut-être d'une place au LOSC après les départs de Xeka et éventuellement Sanches..

Yann Noailles

Rédacteur

Podcast Men's Up Life