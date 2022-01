LOSC - Mercato : Pierre Ménès douche Gourvennec pour Ben Arfa

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Arrivé lundi à Lille, Hatem Ben Arfa s’est entraîné pour la première fois hier au Domaine de Luchin. Une séance en solitaire, dans l’attente de sa signature au LOSC. Celle-ci est toujours conditionnée à la visite médicale de Yusuf Yazici, qui attend encore d’être officiellement prêté jusqu’en juin au CSKA Moscou avec option d’achat (12 M€).

Libre de tout contrat depuis juillet, Ben Arfa n’intégrera le groupe du LOSC qu’à l’issue de ce processus administratif. Selon L’Équipe, tout pourrait alors aller très vite entre sa présentation et sa possible présence, dès samedi à Brest (17h), car le staff lillois a noté qu’il était déjà très en forme et affûté.

Gourvennec compte l’utiliser dans l’axe, comme Yazici, mais dans un registre de projection et d’accélérateur du jeu dans les transitions. Interrogé sur cette opportunité du mercato, Pierre Ménès n’a pas caché son scepticisme même s’il « adore le joueur. » Sur son blog, le chroniqueur a même qualifié cette opération de « pari risqué. »

