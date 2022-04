LOSC : Pierre Ménès en sait plus sur l’avenir de Ben Arfa après le clash

Zapping But! Football Club LOSC : un gardien turc pour remplacer Grbic ?

L’avenir d’Hatem Ben Arfa s’écrit en pointillés au LOSC. Suite à sa prise de bec musclée de samedi avec Jocelyn Gourvennec et Tiago Djalo suite au match contre les Girondins de Bordeaux (0-0), le milieu offensif du LOSC risque bel et bien de prendre la porte de sortie. Pierre Ménès, fan du joueur, craint en effet le pire pour celui qui vient de célébrer ses 35 ans et qui n’en est malheureusement pas à sa première incartade en carrière.

Ménès penche pour un départ

« Dans ce que j’ai compris, il y a d’abord eu un incident entre Ben Arfa et Djaló sur lequel Gourvennec a essayé de s’interposer. Et visiblement, les propos qu’à tenu Hatem étaient fort déplacés pour un joueur qui s’adresse à son coach, a-t-il analysé sur son blog. Hatem est un multi récidiviste et il faut aussi reconnaître que depuis qu’il est arrivé au club, il n’a pas fait grand-chose. Ses fans diront qu’il n’a pas beaucoup eu sa chance. Mais bon, on le voit que physiquement, c’est très compliqué pour lui. J’avoue qu’en l’état actuel des choses, je vois mal cette collaboration se poursuivre. C’est dommage.

Je réponds à vos questions sur l'affaire Ben Arfa/Gourvennec, la mue de Sampaoli, le retour du Téfécé en L1 et Thierry Henry.https://t.co/Bqd96ij1H2 — Pierre Ménès (@PierreMenes) April 4, 2022

Pour résumer Coupable de s’être emporté contre Jocelyn Gourvennec et Tiago Djalo à la suite du match nul contre les Girondins de Bordeaux samedi à Lille (0-0), Hatem Ben Arfa (35 ans) risque bel et bien de quitter le LOSC très rapidement.

Bastien Aubert

Rédacteur