LOSC - Mercato : pour Galtier, le poker menteur continue !

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Il y a quelques jours, Christophe Galtier, tout juste sacré champion de France avec le LOSC, expliquait à qui voulait l'entendre que sa situation personnelle serait réglée avant le 10 juin. Et qu'on connaîtrait donc son futur club. Il n'en est rien. Et on en est même à se demander quand se terminera l'ahurissante partie de poker menteur qui se joue actuellement.

Comme le précise une fois encore l'Equipe ce matin, le dossier du départ de Galtier s'enlise. A Lille, on assure que personne n'a passé le moindre coup de fil à Olivier Létang, le président du LOSC. Alors que ce dernier attend un dédommagement pour le départ éventuel de son futur-ex entraîneur. On l'imagine, l'OGC Nice joue la montre. Mais jusqu'à quand ?

En attendant, et ce n'est sans doute pas un hasard, un site entrent (Befoot) assurait hier que Galtier réfléchissait également à une proposition récente du club anglais d'Everton. On en doute et même fortement. Mais tant que la situation reste en l'état...